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Сергей Бобровский не сыграет за сборную России на ЧМ-2017

25 апреля 2017, вторник. 11:55. Хоккей

Тренерский штаб национальной сборной России не будет вызывать голкипера Сергея Бобровского для участия в чемпионате мира.

«Мы обсудили ситуацию с Сергеем и пришли к выводу, что на это мировое первенство мы его вызывать не будем. Завершившийся сезон был для него самым насыщенным в карьере. Бобровский, безусловно, вратарь номер один нашей сборной. Он всегда рад играть за национальную команду, за свою страну. Сергей прошёл с нами три чемпионата мира, Кубок мира, принимал участие в Олимпиаде. В разговоре с тренерским штабом он отметил, что в случае необходимости всегда готов присоединиться к нашей команде.

Мы приняли решение не перегружать Бобровского из-за его насыщенного сезона и дать возможность Андрею Василевскому принять участие в чемпионате мира в качестве первого номера», — прокомментировал решение тренер вратарей Рашит Давыдов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сергей Бобровский ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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