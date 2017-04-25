Ахо и Пульюярви сыграют за сборную Финляндии на Чешских играх

Сборная Финляндии определилась с составом на Чешские игры, которые пройдут с 27 по 30 апреля.
Вратари: Юха Метсола («Амур»), Йони Ортио («Шеллефтео»), Харри Сятери («Витязь»).
Защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Юлиус Хонка («Даллас Старз»), Топи Яакола («Йокерит») Йоонас Ярвинен («Куньлунь»), Томми Кивистё («Автомобилист»), Лассе Кукконен («Кярпят»), Вилле Лаюнен («Йокерит»), Атте Охтамаа («Ак Барс»), Вели-Матти Виттасмякки («Илвес»).
Нападающие: Юхаматти Аалтонен (ХИФК), Миро Аалтонен («Витязь»), Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Валттери Фильппула («Филадельфия Флайерз»), Роопе Хинтц (ХИФК), Маркус Хянникяйнен («Колумбус Блю Джекетс»), Йоонас Кемппайнен («Сибирь»), Сакари Маннинен (ХПК), Оскар Осала («Металлург» Магнитогорск), Олли Палола («Векше»), Антти Пильстрём («Йокерит»), Ессе Пульюярви («Эдмонтон Ойлерз»), Мика Пюёряля («Кярпят»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Томи Саллинен («Куньлунь»).