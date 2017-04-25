Горовиков: три шайбы Кутейкина от красной линии произвели фурор на долгие годы

Нападающий «Динамо» Константин Горовиков подвёл итоги сезона. Бело-голубые прошли один раунд плей-офф.

«У «Динамо» всегда стандартная планка – если её выполнили, то сезон можно считать успешным, а если получили любой другой результат, то нет. Чемпионат для нас проходил волнообразно – были и хорошие результаты, и не очень. В какой-то момент удалось всё поправить и выйти из нелёгкой ситуации, но задача не выполнена, и мы получили не то, чего ожидали. Хоккей – многогранная игра, в которой нет мелочей, и каждая деталь может быть ключевой, являясь в совокупности со множеством других неотъемлемой частью заключительного результата. Результата, к которому мы стремились. Поэтому и говорить о том, что мы сделали не так, можно много и долго.

Все восемь команд, вышедшие в плей-офф, оказались наиболее интересными и мобильными в сезоне, так что в целом в финальной части всё оказалось без неожиданностей. Самая запоминающаяся игра/шайба/момент в сезоне? Думаю, три шайбы Андрея Кутейкина от красной линии произвели фурор на долгие годы. Отпуск? Традиционно постараюсь больше времени провести с семьёй.

Наши болельщики — молодцы, это очень преданные люди. Их отличительная черта в том, что обычно фанаты любят свою команду только тогда, когда она побеждает, а динамовцы даже в самые трудные моменты не отворачивались, а иногда были даже ближе к команде и всеми способами нас поддерживали. Отдыхайте и набирайтесь сил. Легко в следующем сезоне не будет», — цитирует игрока официальный сайт клуба.