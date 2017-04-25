В Красноярске прошли обыски в кабинете министра спорта, куратора «Сокола»

Следственный комитет по Красноярскому краю провёл обыски у министра спорта региона Сергея Алексеева. Как пояснили в ведомстве, следственные действия связаны с уголовным делом первого проректора по экономике и развитию СФУ. Алексеев курирует клуб ВХЛ «Сокол».

«У нас есть основания полагать, что именно министр спорта попросил первого проректора включить студента в список грантополучателей», — сообщила представитель СК.

Об уголовном деле первого проректора СФУ по экономике и развитию Павла Вчерашнего стало известно накануне. По версии следствия, сотрудник вуза дал распоряжение подчинённому включить одного из студентов СФУ в список получателей грантов в номинации «Грант магистру» при отсутствии на то оснований.

«В результате его незаконных действий студент получил 150 тыс. рублей, которые использовал на личные цели. Следствие проверит причастность подозреваемого на совершение других аналогичных эпизодов преступной деятельности», — говорится в сообщении следствия.

Сейчас сотруднику вуза инкриминируют злоупотребление полномочиями.