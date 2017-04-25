«Адмирал» продлил контракты с нападающими Казаковым и Саюстовым

«Адмирал» продлил односторонние контракты с нападающими Дмитрием Саюстовым и Максимом Казаковым. Новые соглашения рассчитаны на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

24-летний Казаков в 50 матчах регулярного чемпионата набрал 12 (10+2) очков, в шести играх плей-офф отметился пятью заброшенными шайбами. 29-летний Саюстов провёл 44 матча «регулярки», в которых набрал 21 (12+9) очко, и два матча плей-офф, не отметившись результативными действиями. «Адмирал» проиграл в первом раунде «Авангарду» в шести матчах.