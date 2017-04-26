Тротц: и Овечкин, и Кросби думают о людях, о своих странах и хотят побеждать

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц сравнил нападающего своей команды Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, с которым работал в качестве помощника тренера сборной Канады на Кубке мира 2016 года.

«У них разное происхождение, они выросли в разных странах. Но они оба понимают, какое значение они имеют для нашего вида спорта и для своих команд. Это заметно по их поведению. Они этим гордятся. Это то, что я узнал о Кросби. Он настоящий профессионал. Он думает о людях, о своей стране, он хочет побеждать. То же самое я могу сказать об Овечкине. Иногда кажется, что они совсем непохожи друг на друга, но между ними много общего. Поэтому они великие», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» и «Питтсбург» сразятся за выход в финал плей-офф НХЛ от Восточной конференции.