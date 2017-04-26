Карлайл: я миллион раз хотел, чтобы Гецлаф больше бросал

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл рассказал, почему капитан команды Райан Гецлаф не так часто бросает по воротам.

«Часто ли я хотел, чтобы Гецлаф больше бросал? Миллион раз. Вот его лучшее объяснение: тренеры говорят ему бросать, а партнёры – чтобы он отдал им пас. И он слушает партнёров, а не тренеров. С его видением игры, габаритами и способностями он может делать многое, что другим недоступно.

Нельзя лишить игрока такой способности. У него есть инстинкты, и он долгое время играл именно так. Что бы мы ни говорили в некоторых из этих ситуаций, это не будет работать, потому что тогда он станет роботом. Мощные атакующие игроки с такими навыками, как у него, не играют как роботы. У них есть чувство игры», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.