Бадюков: Капризов — не тот игрок, который даже с микротравмой нужен сборной

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о шансах Кирилла Капризова поехать на чемпионат мира. Мировое первенство в Кёльне и Париже стартует 5 мая.

«Не думаю, что Кирилл до конца восстановился от травмы, но сейчас у него последний шанс показать, на что способен. Если он не проявит себя ни с какой стороны, то никуда не поедет. Смысл тогда брать его на чемпионат мира? Капризов — хоккеист, который должен играть в первых двух звеньях. Вряд ли Кирилл со своей молодостью и азартом должен в меньшинстве выходить, на это есть другие игроки. Он должен себя в атакующих действиях проявлять. Из-за травмы Капризов очень много времени потерял. К сожалению, тут никто ждать не будет, когда ты восстановишься. Кирилл на данный момент не тот игрок, который даже с микротравмой нужен сборной», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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