М. Воробьёв: подписал с «Филадельфией» двусторонний контракт на три года

20-летний нападающий «Филадельфии Флайерз» Михаил Воробьёв рассказал о своих впечатлениях от заключения контракта с американским клубом.

«Я уже давно принял это решение, и оно было осознанным. Я уже подготовился к отъезду. Каковы условия соглашения? Мы подписали двусторонний контракт на три года», — рассказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Хоккеист с 2015 года выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев». Российский нападающий был задрафтован «Флайерз» в 2015 году в четвёртом раунде под общим 104-м номером. В минувшем сезоне Воробьёв провёл 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 11 (3+8) очков. В активе хоккеиста также пять матчей в плей-офф КХЛ.