«Северсталь»: Гудачек и Холик станут игроками команды

Генеральный менеджер ХК «Северсталь» Валерий Зелепукин подтвердил информацию о достижении договорённости и подписании контрактов со словацким голкипером Юлиусом Гудачеком и чешским крайним нападающим Петером Холиком.

28-летний Гудачек уже пробовал себя в КХЛ в сезоне-2013/14, где провёл один матч за новосибирскую «Сибирь» и отразил 82,4% бросков. Последние три сезона Гудачек защищал ворота шведского «Эребру». На предстоящем чемпионате мира Юлиус будет основным вратарём сборной Словакии.

25-летний Холик в минувшем сезоне провёл 50 матчей в чемпионате Чехии, набрав 35 (16+19) очков и добавил к ним ещё 3 (1+2) очка в 3 матчах плей-офф. Игрок входит в расширенный состав чешской сборной на ЧМ-2017.