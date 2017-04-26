Кучеров: ЦСКА играет в ужасный хоккей, не люблю смотреть их матчи, жалко ребят

Форвард сборной России и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров раскритиковал игру московского ЦСКА, заявив, что «армейцы» играют в ужасный хоккей.

«Я матчи ЦСКА не люблю смотреть, потому что они играют в ужасный хоккей. Мне жалко ребят, которые там играют. Рад за Игоря Ожиганова, что у него всё хорошо, и он там закрепился. Слежу только за Игорем, его успехами и переживаю только за него. Не выходил ли на меня ЦСКА, когда у меня не было контракта? Нет. Я бы даже не рассматривал этот вариант», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ российский хоккеист набрал 85 (40+45) очков. В гонке снайперов Кучеров с 40 шайбами разделил второе место с Остоном Мэттьюсом («Торонто Мэйпл Лифс»), а в гонке бомбардиров разделил пятое место с Брэдом Маршаном («Бостон Брюинз»).