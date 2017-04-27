Как стало известно «Чемпионату», защитник ЦСКА Григорий Панин может продолжить карьеру в «Ак Барсе». В настоящее время стороны ведут активные переговоры о сотрудничестве. Контракт Панина с «армейцами» истекает 30 апреля.

31-летний защитник провёл в ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. В сезоне-2016/17 он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав 8 (4+4) очка при показателе полезности "+8". В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности "+1".

Ранее Панин шесть лет (2008-2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности "+113".