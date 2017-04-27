Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк усилит сборную Чехии на ЧМ-2017

Генеральный менеджер сборной Чехии Мартин Ручинский сообщил, что нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк согласился помочь команде на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Давид меня приятно удивил. Это заслуживает уважения, потому что он должен заключать новый выгодный контракт. Если бы не поехал, я бы вообще не возражал», — цитирует Ручинского Hokej.cz.

20-летний форвард провёл 75 матчей регулярного чемпионата в НХЛ, набрав 70 (34+36) очков. В шести матчах плей-офф он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. «Бостон» проиграл «Оттаве Сенаторз» в первом раунде.

В 2016 году Пастрняк дебютировал за национальную сборную, сыграв на чемпионате мира и Кубке мира.

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