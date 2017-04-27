Флёри: Малкин — один из сильнейших игроков, он — ценный ресурс для «Питтсбурга»

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри поделился мнением об игре нападающего команды Евгения Малкина. Российский хоккеист сейчас занимает первое место по набранным очкам в текущем плей-офф, на его счету 11 (2+9) результативных баллов.

«Малкин всегда был одним из сильнейших игроков в лиге. Это очень ценный ресурс нашей команды. Если он не хочет светиться, то Сиду Кросби придётся всё делать самому. Это хорошо для Малкина», — приводятся слова Флёри на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.