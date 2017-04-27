Чернышенко: один критерий не может быть основанием для исключения клуба из КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал возможность сокращения числа команд в следующем сезоне лиги.



«Какой-то один критерий не может быть основанием для исключения клуба. Резать по живому – это неправильно. Мы убеждены, что столь серьёзный вопрос должен решаться на основе системного подхода. У нас есть набор критериев, которые позволяют комплексно оценить клубы. Важно, чтобы общественность полностью понимала, почему происходит так или иначе, все решения должны быть абсолютно понятны. Прятать голову в песок мы не будем», — сказал Чернышенко в интервью «Чемпионату».