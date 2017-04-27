М. Воробьёв: в Уфе не обещали много игрового времени, решил уехать в феврале

Нападающий олимпийской сборной России Михаил Воробьёв после победы над Норвегией (8:2) рассказал, почему решил уехать в НХЛ.



«Норвежцы очень мобильные, быстренькие ребята, есть техничные. Только дали слабину, они сразу забили гол. Хорошая команда. Словению ещё не разбирали. Мы берём отдельные игры, сегодня была Норвегия, завтра – выходной, тренеры скажут про Словению, будем какие-то схемы нарабатывать. Есть ли ещё шанс пробиться на чемпионат мира? Почему нет, главное – работать, стараться, показывать результат. Думаю, тренеры первой сборной это оценят.



Решил, что уеду в Америку попробовать свои силы уже в феврале. Разговаривал с руководством «Филадельфии», они мне помогут поработать над моими слабыми сторонами. Это осознанное решение, я счастлив, что туда поеду. Не уговаривали ли меня остаться в «Салавате»? Я сразу сказал, что попробую свои силы в НХЛ, поэтому даже не задумывался, чтобы остаться. Готов к тому, что придётся поиграть в АХЛ. Там будет здоровая конкуренция, нужно её выигрывать, чтобы попасть в первую команду. Так и в России. Ребята из олимпийской сборной и те, кто играет в Северной Америке, уже поздравили.



В «Салавате» мне обещали много игрового времени? Начнём с того, что мне там не говорили, что я буду много играть. Там любой игрок может вытеснить любого игрока, поэтому, если ты будешь страдать фигнёй, тренер тебя не будет ставить в состав. Вайсфельд такое говорил? Может, его корреспонденты неправильно поняли», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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