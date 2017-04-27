Лек: обсуждали перед матчем, как играет Мозякин, у него все качества для НХЛ

Голкипер сборной Швеции Эдди Лек прокомментировал победу над сборной России (4:3 ОТ) в первом матче чешского этапа Евротура.



«Мы не слишком удачно начали матч. Много играли в меньшинстве и дважды пропустили. Хорошо, что команда стала прибавлять. У россиян очень хорошая команда, тем важнее победить. У них много умелых ребят, в том числе их капитан – Сергей Мозякин. С чего вы взяли, что я не знаю, кто это такой? Мы обсуждали перед матчем то, как он играет. Это очень одарённый хоккеист. Да, он не играл в НХЛ, но обладает всеми качествами, чтобы заиграть там», — цитирует Лека «Р-Спорт».