Фолиньо, Джиордано и Гецлаф номинированы на Приз Марка Мессье

НХЛ объявила список финалистов Приза Марка Мессье, вручаемого по итогам регулярного сезона игроку, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами. В список номинантов вошли игрок «Коламбуса» Ник Фолиньо, хоккеист «Калгари» Марк Джиордано и игрок «Анахайма» Райан Гецлаф.

Фолиньо стал капитаном «Блю Джекетс» в 2015 году. В текущем сезоне он набрал 51 очко (26+25) в 79 играх и помог своей команде выйти в плей-офф во второй раз за последние 8 лет.

Джиордано является капитаном «Калгари» с 2013 года. Он набрал 39 очков (12+27) в 81 игре, забив 2 гола в меньшинстве и 4 победных шайбы. Кроме того, игрок активно занимается благотворительностью, за что был отмечен наградами НХЛ.

Гецлаф — капитан «Анахайма» с 2010 года, набрал 73 очка (21+58) в 74 играх и занимает 3-е место в списке ассистентов лиги. Хоккеист набрал более 60 очков за сезон в четвёртом сезоне кряду.

Победитель будет объявлен 21 июня, итоговый выбор сделает экс-нападающий «Эдмонтона», «Рейнджерс» и «Ванкувера» Марк Мессье.