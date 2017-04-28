Бучневич набрал своё первое очко в плей-офф НХЛ

Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» форвард Павел Бучневич в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Оттава Сенаторз» (1:2) сделал голевую передачу.

Это первое очко 22-летнего российского хоккеиста в розыгрыше Кубка Стэнли. Всего в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги Бучневич провёл четыре матча. Его команда в первом раунде плей-офф взяла верх над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-2 в серии.

Видео первого очка Бучневича в розыгрыше Кубка Стэнли доступно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.