«Баффало» хотел провести переговоры с ассистентом генменеджера «Рейнджерс»

«Баффало Сэйбрз» хотел провести переговоры с ассистентом генерального менеджера «Нью-Йорк Рейнджерс» Крисом Друри. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. «Рейнджерс» и Друри провели консультации по этому поводу и решили, что пока он останется в нью-йоркском клубе.

40-летний специалист работает в системе клуба второй сезон. В прошлом сезоне он был директором по развитию игроков. Друри в течение трёх сезонов выступал за «Сэйбрз» (с 2003 по 2007 год) и был капитаном команды.

«Баффало» ранее уволил генерального менеджера Тима Мюррея и главного тренера Дэна Байлсму.