Буше считает, что «Оттаве» повезло, но команда это заслужила

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ги Буше прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Полагаю, ребята не хотели проигрывать со счётом 0-4. Все вокруг только и говорили, насколько они хороши и что они нас сокрушат. Возможно, страх перед этим помог нам сегодня, и за счёт этого мы добились успеха.

Чтобы пробить Лундквиста, надо много, много, очень много бросать. Он сейчас находится в своей лучшей форме. Если мы бросим меньше 40 раз, то ничего не забьём. Мы это понимаем. В концовке нам повезло, но мы это заслужили», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.