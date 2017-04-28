Гендиректор ХК «Сочи»: почти все лидеры команды поменяются

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев рассказал о предстоящих изменениях в составе команды, подвёл итоги сезона-2016/17 и рассказал о задачах на сезон-2017/18.

«Из лидеров Фантенберг, Петерссон, Крикунов уйдут. По Костицыну думаем. Я очень уважаю Андрея как игрока и человека, но у этого решения много составляющих. На рынке появляются интересные варианты замены. Так что лидеры почти все поменяются. На Костю Барулина мы очень рассчитываем, и не только на предстоящий сезон. Он наш лидер, работяга, в прекрасной форме всегда себя держит. Продолжить сотрудничество было обоюдным желанием, и никаких сложностей с этим не возникло. Перспектива появления в «Сочи» армянских хоккеистов? Почему нет? Например, Андрей Алтыбармакян – что, не способен заиграть в КХЛ? А Артём Манукян? 105 очков в МХЛ просто так не набирают. Да и характер у этих ребят есть. Многое упирается в индивидуальную работу тренеров с ними – насколько они готовы вкладывать в ребят силы, время и где-то потерпеть.

Итоги сезона? Оценка может быть только «неудовлетворительно». При наших возможностях мы обязаны были не только попадать в плей-офф, но и быть там конкурентоспособными. Очков не хватило во многом потому, что мы их щедро раздавали командам, находящимся и в таблице значительно ниже нас, в том числе и по размеру бюджета на игроков. Ещё можно сказать, что наша игра слишком уж зависела от настроения, а не от системы. То есть команда не была управляема в той степени, в которой это необходимо. Во многом из-за этого мы и недосчитались большого количества «своих» очков. Буцаев построил команду с нуля, добился неплохих спортивных результатов, профессионально выстроил работу спортивного персонала. Так что в этом смысле им заложена хорошая база.

Задачи? Мы ещё не определялись окончательно, но это точно будет что-то большее, чем просто выход в плей-офф. Мы и игроков подбираем с учётом того, что они способны показать именно в плей-офф», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.