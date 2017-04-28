Майоров: два комментатора весь матч разговаривали между собой и упивались этим

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал поражение сборной России от команды Швеции (3:4 ОТ) в матче Евротура и подверг критике комментаторов матча.

«Не должны были россияне проиграть этот матч. Может, во втором периоде шведы были не хуже наших, но в первой и третьей двадцатиминутках наша команда смотрелась предпочтительней. В целом мне игра понравилась. Несмотря на то что команда только-только собралась, взаимодействие в тройках было хорошим. Скорости очень даже приличные. И что особенно ценно – при обдуманных командных действиях просматривалась и яркая индивидуальная игра российских форвардов. Ещё раз повторю: не заслужили мы поражения в этом поединке!

Впрочем, результат нас не больно и интересует. Ведь первое место в Евротуре сборная России обеспечила себе ещё в феврале. Куда важнее новые связки. Порадовали Ткачёв с Мозякиным, которые мгновенно нашли общий язык и организовали несколько шайб. А вот Плотников в их тройку, думаю, не впишется. Тут напрашивается замена.

Василевский дебютировал неудачно? Я так не считаю! Конечно, четыре пропущенные шайбы – это много. Но я бы сказал, что это несчастный случай. Да и везло шведам прилично. Бросок, подставленная клюшка, гол. Тут есть элемент удачи. А вратаря за что винить, если шайба в метре от него направление меняет? Но ошибок Андрей при этом не сделал. Наоборот, были моменты, когда выручал. С учётом того, что наш голкипер неделю не тренировался, да и акклиматизацию сейчас проходит, Василевский был на уровне.

В заключение хочу сказать пару слов о комментаторах. Два человека весь матч разговаривают между собой и упиваются этим, изредка отвлекаясь на то, что происходит на площадке. Ну как так можно?! Ведь собралась новая команда, в которой мы игроков знаем по фамилиям, но не по номерам. Расскажите хотя бы раз – кто с кем в одном звене на лёд выходит. Называйте людей, которые владеют шайбой. Взять того же Кучерова. Пока Никиту крупным планом не показали, я и не знал, что № 86 в нашей команде – это он… », — заявил Майоров.