Маккензи: переподписать и Друена, и Джонсона, и Палата для «Тампы» невозможно

Инсайдер TSN Боб Маккензи высказался о ситуации с потолком зарплат в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

У «Лайтнинг» уже есть контракты игроков на 55 млн долларов на следующий сезон, при этом клубу надо подписать новые соглашения с нападающими Тайлером Джонсоном, Джонатаном Друеном и Ондржеем Палатом и надо найти запасного вратаря. В этом сезоне потолок зарплат в НХЛ составил 73 млн долларов.

«Выскажусь осторожно, потому что я просто делюсь с вами своими мыслями. Это не инсайд Боба Маккензи о том, что Стив Айзерман будет или не будет делать. Вот о чём я думаю. Я не особо удивлюсь, если «Тампа-Бэй» обменяет Джонатана Друена в это межсезонье. Не факт, что это точно случится, тут много разных вариантов. Давайте посмотрим на них.

У «Тампы» есть игроки с контрактами, которые они, скорее всего, хотели бы обменять. У Гаррисона ещё сезон и 4,6 млн долларов, у Коберна ещё два сезона по 3,7 млн, у Кэллахана ещё три сезона по 5,7 млн. Если только «Тампа» сможет их обменять, это ей поможет переподписать Палата, Друена и Джонсона. Из этой тройки у Друена самый большой потенциал, у него есть потенциал суперзвезды.

В идеале «Тампа» хотела бы переподписать всех троих этих игроков, но это невозможно», – рассказал Маккензи в своём подкасте Bobcast на TSN.