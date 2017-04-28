Хуснутдинов: Зарипов есть в поле зрения «Ак Барса»

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов рассказал, заинтересован ли казанский клуб в приглашении нападающего Даниса Зарипова, чей контракт с «Магниткой» истекает 30 апреля. Хоккеист выступал за казанскую команду в течение 12 сезонов. Он является чемпионом России, двукратным обладателем Кубка Гагарина, победителем Кубка европейских чемпионов и Континентального кубка в составе казанской команды.

«В поле нашего зрения он есть, но задача не в том, чтобы привезти одну звезду. Если брать кого-то в команду, надо понимать, с кем он будет играть. Пока рано говорить что-то конкретно», — сказал Хуснутдинов.

В минувшем сезоне Зарипов провёл 56 матчей за «Магнитку» в «регулярке» и набрал 45 (16+29) очков. В плей-офф на его счету 22 (15+7) очка в 18 матчах.