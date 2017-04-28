Василевский: сборной России надо подтянуть меньшинство

Вратарь сборной России Андрей Василевский прокомментировал поражение от Швеции в матче Чешских игр (3:4 ОТ).

«Хорошо сыграли в первой половине, потом, может, и соперник собрался, и мы сбавили ход. В общем, неплохо играли, если меньшинство подтянуть, то нормально будет. Шведы тоже не новички, больше половины команды из НХЛ. Хорошо подправили шайбу, когда забивали первый и третий голы, во втором голе хорошо закрыл и попал. Играли хорошо, просто не повезло», — цитирует Василевского пресс-служба ФХР.

Видео интервью Василевского и Знарка доступно в официальном аккаунте ФХР в «Твиттере»