Светлов: Казахстану ещё повезло, что Колесник не выручил только в одном матче

Олимпийский чемпион, известный тренер Сергей Светлов прокомментировал выступление сборной Казахстана в первом дивизионе чемпионата мира. Казахстанцы не сумели пробиться в элитный дивизион.



«Сборная Казахстана ехала в Киев в роли фаворита номер один и, безусловно, отрицательный результат огорчил не только казахстанцев, но и всех поклонников хоккея на территории СНГ. Вдвойне обидно, что провалила турнир и другая команда с постсоветского пространства — Украина, которая отправилась в третий по рангу мировой дивизион.

На мой взгляд, штаб «Барыса» и сборной Казахстана сильно рисковал, когда составил вратарскую бригаду базового клуба из двух легионеров — Карлссона и Пулена. При всём уважении к тому же североамериканцу Пулену казахстанец Колесник должен был оставаться в обойме «Барыса» и получать игровую практику.

Однако этого не произошло, и клубный сезон для Колесника просто пропал. В результате человек, на серьёзном уровне не выходивший на лёд полгода, в Киеве был вынужден провести пять матчей за семь дней. Для голкипера это огромная нагрузка! Так что казахстанцам ещё повезло, что Колесник на Украине не выручил только в одном поединке — против Южной Кореи", — цитирует Светлова Russia-Hockey.