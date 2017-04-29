Мезин: не собирался участвовать в ЧМ-2014, но сделал неправильный выбор

Известный вратарь Андрей Мезин рассказал, что не хотел участвовать в домашнем ЧМ-2014 и объяснил причины завершения карьеры.



«Мне было уже практически 40 лет, и даже когда мы выигрывали игру, я был лишь доволен тем, что проделал хорошо свою работу, не более того. Однако если мы проигрывали, я переживал, что подвёл команду, прокручивал всё в голове – это негативные эмоции. Так получилось, что от побед я перестал получать удовольствие, знал, что будет завтра. Всё стало рутиной.

Я не собирался участвовать в домашнем ЧМ-2014. На 8 мая у сына была назначена операция в Италии. Сыну шесть месяцев. Я должен был быть рядом с семьёй. Решил ехать в Италию. Но тренер пришёл ко мне домой, начал уговаривать. И совместными усилиями им с моей женой удалось уговорить меня принять участие в чемпионате.

Операцию ребёнку перенесли на 9 мая – на день игры Беларусь – США. На тот момент я думал, что смогу справиться с эмоциями, сконцентрируюсь на игре. Но, к сожалению, тогда со своими эмоциями не справился. К сожалению, мы проиграли, после игры у меня как будто что-то вычеркнулось из жизни, в душе моей что-то перевернулось. На тот момент у меня как отрезало. Неправильный выбор сделал. Желание играть пропало. Была возможность играть после этого случая – я отказывался", — цитирует Мезина «Страница хоккея Беларуси».