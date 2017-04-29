«Чикаго» обменял вратаря Дарлинга в «Каролину»

«Чикаго Блэкхоукс» обменял вратаря Скотта Дарлинга в «Каролину Харрикейнз», информирует официальный сайт НХЛ. Взамен «ураганы» отдали право выбора в третьем раунде драфта-2017. Контракт 28-летнего хоккеиста заканчивается 1 июля.



В 32 матчах завершившегося регулярного чемпионата НХЛ американский хоккеист одержал 18 побед, пропуская в среднем 2,38 шайбы за игру и отражая в среднем 92,4 % бросков по своим воротам.

В сезоне-2014/15 Дарлинг выиграл с «индейцами» Кубок Стэнли, сыграв пять матчей в плей-офф.