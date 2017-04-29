Йео: Тарасенко — игрок для больших игр, умеет здорово сыграть в ключевые моменты

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео после победы во втором матче серии с «Нэшвилл Предаторз» (3:2, 1-1 в серии) поделился мнением об игре форварда Владимира Тарасенко, забросившего в матче две шайбы.



«Тарасенко – игрок для больших игр. Такие парни умеют здорово сыграть в ключевые моменты матчей.

Я беспокоился только о том, что уровень игры Тарасенко может упасть, если он продолжит хорошо играть, но не будет вознаграждаться за это голами. И он показал мне, что этого не случилось», — цитирует Йео ESPN.