Сборная России уступила финнам, потерпев второе подряд поражение на Евротуре

Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии в своём втором матче на чешском этапе Евротура, встреча завершилась со счётом 0:1. Команда Олега Знарка потерпела поражение во втором матче подряд на турнире, первая на Евротуре встреча — с командой Швеции, закончилась со счётом 3:4 ОТ. Впереди сборную России ждёт игра с хозяевами этапа — чешской сборной.
Единственную заброшенную в матче шайбу записал на свой счёт Валттери Фильппула, сухой матч оформил голкипер сборной Финляндии Йоонас Корписало.
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Россия уступила Швеции 3:4 ОТ в первом матче Чешских игр Евротура. При этом все три шайбы нашей команды забило первое звено.