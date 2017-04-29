Сборная России уступила финнам, потерпев второе подряд поражение на Евротуре

Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии в своём втором матче на чешском этапе Евротура, встреча завершилась со счётом 0:1. Команда Олега Знарка потерпела поражение во втором матче подряд на турнире, первая на Евротуре встреча — с командой Швеции, закончилась со счётом 3:4 ОТ. Впереди сборную России ждёт игра с хозяевами этапа — чешской сборной.

Единственную заброшенную в матче шайбу записал на свой счёт Валттери Фильппула, сухой матч оформил голкипер сборной Финляндии Йоонас Корписало.