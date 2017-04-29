Артис Аболс войдёт в тренерский штаб Скудры в «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», латвийский специалист Артис Аболс станет помощником главного тренера Петериса Скудры в нижегородском «Торпедо».
Последние два сезона Аболс работал в «Ладе», а до этого на протяжении трёх лет возглавлял рижское «Динамо». Тольяттинский клуб до сих пор не предложил ему новый контракт.
Скудра руководит «Торпедо» четыре последних сезона и каждый год выводил нижегородскую команду в плей-офф. В минувшем чемпионате нижегородцы заняли шестое место на Западе и в первом раунде плей-офф проиграли московскому «Динамо».
Скудра: остаюсь в «Торпедо», а в серии с «Динамо» нас переиграл Ерёменко
О разговоре с Шанцевым, продолжении работы в «Торпедо», серии с «Динамо» и прогрессе молодёжи – в интервью с Петерисом Скудрой.