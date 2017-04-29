Сборная Чехии обыграла шведов в матче Евротура, забросив восемь шайб

Сборная Чехии одержала крупную победу над командой Швеции в матче заключительного этапа Евротура. Встреча, проходившая в Ческе Будеевице, завершилась со счётом 8:4.

В состве чешской команды заброшенными шайбами отметились Радим Шимек, сделавший дубль, а также Томаш Кундратек, Михал Бирнер, Ян Коварж, Петр Голик, Роман Червенка и Михал Кемпны. У Швеции Джон Клингберг оформил дубль, ещё по шайбе забили Марио Кемпе и Габриэль Ландеског.

Следующий матч чехи проведут со сборной России 30 апреля. Начало матча — в 19:30 мск.