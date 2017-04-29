Стоун: в НХЛ Андерсона всегда недооценивали, а он переиграл Прайса в плей-офф

Нападающий «Оттава Сенаторз» Марк Стоун поделился мнением об игре вратаря Крэйга Андерсона. Канадская команда ведёт во втором раунде плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1-0.

«Андерсона в этой лиге всегда недооценивали. Мы знаем, насколько он хорош. Не всем это известно. Он потрясающий вратарь. Он играет за нас уже три или четыре года. Он очень хорош в плей-офф. Он даёт нам шанс на победу в каждом матче. Они могут сказать такие же слова о своём голкипере.

О нём не так часто говорят по сравнению с Лундквистом, Прайсом или Раском. Но мы уверены в нём. Мы знаем, что у нас всегда есть шанс победить. Он может сыграть так, как не играют другие вратари. Он лучше всех читает игру. Одно это уже впечатляет.

Не знаю, почему об Андерсоне мало говорят в НХЛ. А он переиграл Прайса в плей-офф. На такой вопрос сложно ответить. Мы знаем, что он хороший голкипер. С таким вратарём очень комфортно играть", — приводятся слова Стоуна на официальном сайте НХЛ.