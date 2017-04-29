Хедман: я поговорю с Кучеровым, возможно, его слова не так перевели

Защитник сборной Швеции и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман считает, что слова его одноклубника Никиты Кучерова могли неправильно перевести. Ранее россиянин заявил, что некоторые игроки «Тампы» перестали выкладываться, не имея конкуренции, и просто получают зарплату.

«Возможно, в Северной Америке слова Кучерова вызвали бурную реакцию, потому что есть тонкости перевода. Он говорил одно, перевели по-другому. Я прекрасно знаю Куча, он всегда усердно отдаётся хоккею. Сейчас все расстроены, что команда не попала в плей-офф. Я поговорю с ним, нужно узнать, что он действительно говорил, а что нет», — цитирует Хедмана «Р-Спорт».