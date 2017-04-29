Францоуз: Кучеров и Мозякин — самые опасные игроки сборной России

Вратарь сборной Чехии Павел Францоуз поделился ожиданиями от матча с командой России в рамках заключительного этапа Евротура и отметил, что Никита Кучеров и Сергей Мозякин являются самыми опасными игроками нашей сборной.

«Все сборные сейчас готовятся к чемпионату мира, тем не менее и Россия, и мы хотим победить в воскресенье. К тому же мы хотим побеждать каждый день, когда играем на глазах у своих болельщиков. Я видел моменты матча россиян со шведами — это очень сильная команда, и наряду с другими шестью сборными будет фаворитом предстоящего чемпионата мира. Безусловно, самые опасные игроки у сборной России – Кучеров, очень много забивший в этом сезоне в НХЛ, и Мозякин – лучший снайпер в КХЛ. От этих двух парней всегда жди беды, они могут сыграть нестандартно», — цитирует Францоуза «Р-Спорт».