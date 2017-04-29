Женская сборная России U16 обыграла Германию и вышла в финал Кубка Европы

В заключительном матче группового этапа Кубка Европы среди женских юниорских команд для игроков не страше 16 лет сборная России победила команду Германии со счётом 4:0 и вышла в финал турнира.

Заброшенными шайбами отметились Софья Сычёва, Полина Лучникова, Елизавета Шкалёва и Кристина Шашкина.

Ранее наша команда обыграла сборную Венгрии (6:1) и Австрии (10:0). Соперником россиянок в финале станет сборная Чехии, которая в своей группе одержала победы над Швейцарией (5:0), Финляндией (1:0) и Словакией (6:0).