Кожевников: боюсь, всё закончится сломанной карьерой Михаила Воробьёва

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от открытия рынка свободных агентов в КХЛ. Это произойдёт в понедельник, 1 мая.

«Самое важное, чтобы в олимпийский сезон мы не теряли бы игроков, которые, отправляясь за океан, лишают себя шанса выступить в Южной Корее. Пока негатива больше, чем позитива. Меня очень сильно огорчило решение форварда «Салавата Юлаева» Михаила Воробьёва отправиться в «Филадельфию» на трёхлетний двусторонний контракт. Причём об этом решении мы узнаем, когда этот перспективный центрфорвард находится в расположении сборной России и претендует на поездку на чемпионат мира. А там недалеко и до Олимпиады… В НХЛ надо ехать только в определённом статусе на гарантированных условиях, уже сделав себе в КХЛ имя. Воробьёв только-только начал себя проявлять — и сразу же сорвался с места. Боюсь, всё завершится отправкой в фарм-клуб и очередной сломанной карьерой. Уфа попала под удар, но не делал бы Вайсфельда крайним, он не всесилен. Думаю, ему выкрутили руки агенты Воробьёва.

Обязан отметить «Автомобилист», который сумел вернуть из «Ванкувера» молодого защитника Трямкина. Клуб, вернув в олимпийский сезон своего воспитанника, сработал и на себя, и на сборную России. Не сомневаюсь, что в следующем сезоне Трямкин обязательно получит шанс побороться за путёвку в Южную Корею.

У Капризова есть реальный шанс закрепиться в НХЛ. Но меня очень радуют интервью Капризова. Похоже, он прекрасно понимает, что сезон в КХЛ в олимпийский год для него крайне важен. Так что, думаю, он в Лиге останется. Шансы увидеть Калинина в СКА очень велики. Мы знаем, как Питер работает с игроками и какие профессиональные условия им предлагает. Не сомневаюсь, что в КХЛ — скорее всего в ЦСКА — останутся Шумаков и Шалунов, которые талантливы, но крайне нестабильны. Не удивлюсь, если продлят свои отношения СКА и Ковальчук, вряд ли капитан армейцев сорвётся в НХЛ», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.