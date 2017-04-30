Гюнцель установил новый рекорд для новичков «Питтсбурга» по голам в плей-офф НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель стал автором дубля во втором матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2, 2-0).

На счету 22-летнего американского нападающего стало 7 голов в 7 матчах текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги, он возглавляет гонку снайперов.

Кроме того, Гюнцель побил прошлогодний клубный рекорд Брайана Раста (6 заброшенных шайб в 23 матчах) по количеству голов за один розыгрыш плей-офф Национальной хоккейной лиги для игрока в статусе новичка.