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Гюнцель установил новый рекорд для новичков «Питтсбурга» по голам в плей-офф НХЛ

30 апреля 2017, воскресенье. 09:14. Хоккей

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель стал автором дубля во втором матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2, 2-0).

На счету 22-летнего американского нападающего стало 7 голов в 7 матчах текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги, он возглавляет гонку снайперов.

Кроме того, Гюнцель побил прошлогодний клубный рекорд Брайана Раста (6 заброшенных шайб в 23 матчах) по количеству голов за один розыгрыш плей-офф Национальной хоккейной лиги для игрока в статусе новичка.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
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