Зиновьев: «Металлург» Нк планирует играть только в КХЛ, мы всё выполнили

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев рассказал, что клуб сделал всё необходимое для продолжения выступления в Континентальной хоккейной лиге.



«Все финансовые документы, все гарантии уже находятся в лиге. Планируем играть только в КХЛ, со своей стороны выполнили всё, что для этого необходимо», — приводит слова Зиновьева «Р-Спорт».



Ранее некоторые СМИ сообщали, что новокузнецкий «Металлург» и ханты-мансийская «Югра» могут покинуть КХЛ, но представители клубов опровергли эту информацию.