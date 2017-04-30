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Сборная Финляндии одолела команду Швеции в матче Евротура, у Осалы — дубль

30 апреля 2017, воскресенье. 17:53. Хоккей

Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в третьем туре Чешских игр, встреча завершилась со счётом 3:2. Финны выиграли две из трёх своих игр на турнире, шведы — одну.

В составе команды победителей забитые голы на свой счёт записали Томи Саллинен и Оскар Осала, оформивший дубль. У сборной Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Антон Строльман и Виктор Хедман.

На чешском этапе Евротура остался всего один матч, в котором хозяева турнира примут российскую национальную команду, встреча начнётся в 19:30 мск.

Еврохоккейтур. Чешские игры. 3-й тур
30 апреля 2017, воскресенье. 15:30 МСК
Швеция
2 : 3 2:2, 0:0, 0:1
Финляндия
0:1 – Осала (Хянникяйнен) – 02:30 (5x5), 0:2 – Саллинен (Осала, Хянникяйнен) – 08:12 (5x5), 1:2 – Строльман – 09:20 (5x5), 2:2 – Хедман (Умарк, Раск) – 19:47 (5x5), 2:3 – Осала (Хиетанен, Охтамаа) – 55:52 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Финляндии — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей
Новости. Хоккей
30 апреля 2017, воскресенье
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