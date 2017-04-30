Сборная Финляндии одолела команду Швеции в матче Евротура, у Осалы — дубль

Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в третьем туре Чешских игр, встреча завершилась со счётом 3:2. Финны выиграли две из трёх своих игр на турнире, шведы — одну.



В составе команды победителей забитые голы на свой счёт записали Томи Саллинен и Оскар Осала, оформивший дубль. У сборной Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Антон Строльман и Виктор Хедман.



На чешском этапе Евротура остался всего один матч, в котором хозяева турнира примут российскую национальную команду, встреча начнётся в 19:30 мск.