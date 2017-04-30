Защитник Никита Щитов возвращается из «Автомобилиста» в ХК «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Щитов перейдёт в хоккейный клуб «Сочи», за который выступал в 2014-2015 гг. 1 мая экс-капитан «леопардов» подпишет контракт с черноморской командой сроком на один год.



В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 33-летний хоккеист выступал за “Нефтехимик" и «Автомобилист», проведя в общей сложности 43 матча, в которых он отметился 9 (3+6) результативными баллами при показателе полезности "-7" и 29 минутах штрафного времени.