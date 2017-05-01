Нюландер сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2017

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер готов принять участие в чемпионате мира — 2017, который пройдёт в Германии и Франции, в составе сборной Швеции, сообщается на сайте шведской федерации хоккея. Для 21-летнего игрока это будет первый турнир в составе национальной команды своей страны.

В минувшем сезоне Нюландер провёл в регулярном чемпионате НХЛ 81 матч и набрал 61 (22+39) очко. В 6 матчах Кубка Стэнли на счету Вильяма 4 (1+3) очка.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Швеции сыграет с командами России, США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. В первом матче 5 мая шведы померяются силами с россиянами.