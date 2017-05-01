Паршин, Соин, Лепистё, Нестеров и ещё 7 хоккеистов покинули «Салават Юлаев»

30 апреля 2017 года истёк срок действия контрактов у ряда игроков «Салавата Юлаева». Уфимский клуб обнародовал список игроков, которым не будут предложены новые соглашения.

Речь идёт о вратаре Андрее Гаврилове, защитниках Сами Лепистё, Денисе Бодрове, нападающих Дмитрии Черных, Игоре Григоренко, Томаше Мертле, Дмитрии Макарове, Денисе Паршине, Сергее Соине, Александре Нестерове.

Ранее стало известно, что клуб покидает нападающий Михаил Воробьёв, подписавший контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флаерз». Права на игрока в КХЛ остаются за уфимским клубом.

При этом нападающему Степану Хрипунову сделано квалификационное предложение.