Шкалёва: очень круто, что мы стали первыми в истории чемпионками Европы

Нападающий женской юниорской сборной России Елизавета Шкалёва поделилась эмоциями от победы в Кубке Европы.

«Нам обязательно надо было выигрывать этот турнир. Все очень этого хотели и старались ради тренера и ради команды. Очень круто, что мы стали первыми в истории чемпионками Европы.

Чехия – сильный противник, мы старались, как могли, и сделали всё ради победы. Небольшое количество времени на отдых после предыдущего матча ничуть не сказалось на сегодняшней игре, мы всегда можем выйти и сыграть, на характере и желании.

Собственной игрой я довольна, в каждом матче удалось отметиться заброшенной шайбой. В моменте с сегодняшней мне дали хороший пас, я поехала за ворота, сделала обманное движение на вратаря, выехала из-за угла, бросила, прострелила в ближний угол, и шайба зашла в ворота», — цитирует Шкалёву официальный сайт ФХР.