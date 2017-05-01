Йео: мы уступали «Нэшвиллу» в большей части игры

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:3) в третьем матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Команда уступает в серии плей-офф НХЛ со счётом 1-2.



«Мы забили один гол. Дело в том, что мы уступали сопернику в большей части игры. Так что нам надо играть лучше. Надо будет произвести некоторые перестановки в составе, посмотреть запись игры, решить, что нам надо изменить. Мы были недостаточно хороши», – передаёт слова тренера официальный сайт НХЛ.