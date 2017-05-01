Макдэвид: «Эдмонтону» надо забыть об этом матче

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение от «Анахайм Дакс» (3:6) в третьем матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время канадская команда ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2-1.

«Мы плохо сыграли. Мы плохо играли по всему полю, нас постоянно переигрывали. Почти как в Сан-Хосе, когда мы проиграли 0:7. Надо извлечь уроки, сделать выводы и забыть об этом матче», – передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.