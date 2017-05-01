«Торпедо»: Еглич, Жуков, Галимов, Столяров и Костицын стали новичками команды

«Торпедо» объявило о подписании контрактов с рядом новичков.

Нападающий Сергей Костицын вернулся в команду. В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за минское «Динамо» и набрал 28 (5+23) очков в 50 матчах.

Новичком нижегородской команды стал форвард Геннадий Столяров. Финалист розыгрыша Кубка Гагарина 2010 года уже выступал за команду в сезоне-2014/15. В общей сложности в КХЛ игрок провёл 371 матч, набрав 132 (48+84) очка.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина вратарь Станислав Галимов перешёл в «Торпедо». В прошлом сезоне он выступал за «Ак Барс» — отразил 92,6 при коэффициенте надёжности 1,94 в 28 матчах.

Нападающий Михаил Жуков также перешёл в нижегородскую команду. В прошлом сезоне 32-летний форвард сыграл 34 матча за казанский «Ак Барс» и 6 за нижнекамский «Нефтехимик» в Континентальной хоккейной лиге. В этих матчах новичок нижегородцев набрал 11 (1+10) очков. Всего в Континентальной хоккейной лиге новичок нижегородской команды набрал 153 (51+102) очка в 437 матчах. Жуков является обладателем кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».

Форвард сборной Словении Жига Еглич также будет защищать цвета «Торпедо». В КХЛ хоккеист выступал за «Слован».

Паршин, Кондратьев и Сергей Костицын вернутся в нижегородское «Торпедо»

Очередным новичком «Торпедо» стал форвард Михаил Жуков