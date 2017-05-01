«Салават Юлаев» объявил о переходе Осипова, Кемппайнена и Зубова

«Салават Юлаев» на своём официальном сайте объявил о подписании контрактов с рядом новичков.

Уфимский клуб заключил контракт с финским нападающим Йоонасом Кемппайненом. 29-летний центральный нападающий выступал за «Эссят», ХПК и «Кярпят» в чемпионате Финляндии. С последней командой он дважды становился чемпионом страны. Два года подряд хоккеист стал лидером лиги по голам в меньшинстве и лучшим бомбардиром плей-офф 2015 года. Также в карьере Кемппайнена 44 матча за «Бостон Брюинз» в НХЛ и чемпионат мира 2015 года со сборной Финляндии. Предыдущий сезон игрок провёл в «Сибири», где за 60 матчей набрал 23 (11+12) очка. Контракт с «Салаватом Юлаевым» рассчитан на два года.

Также клуб за денежную компенсацию приобрёл у нижегородского «Торпедо» защитника Максима Осипова. 23-летний хоккеистчетыре предыдущих года выступал в нижегородской команде. В сезоне-2016/17 Осипов провёл 63 матча, в которых набрал 17 (7+10) очков. Также он провёл за сборную России 4 матча Евротура. Соглашение рассчитано на два года.

Наконец, «Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Ильёй Зубовым. Хоккеист выступал за «Салават Юлаев» в сезонах 2006/07 и 2009/10. 11 матчей Зубов провёл за «Оттаву Сенаторз» в НХЛ. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Авангард», где за 56 матчей набрал 23 (7+16) очков. Контракт Зубова с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 2019 года.