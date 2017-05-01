А. Медведев: Якупов «подзакис» в НХЛ, у него есть возможность сыграть на ОИ

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал обмен прав на Никиту Кучерова, Наиля Якупова, а также высказался о возможно приходе в клуб Сергея Калинина.

«Пока мы говорим только о правах, а так игрок должен сам решить, где ему играть. Хоккеисты сами должны определиться, что для них важнее — иметь возможность сыграть на Олимпиаде, которая, может быть, выпадает раз в жизни или не воспользоваться ею. У Якупова есть такая возможность. Честно говоря, Наиль уже «подзакис» в НХЛ, ему надо сменить обстановку. Парень очень талантливый, способный, но опять же решать должен сам.

Калинин почти не играет в НХЛ, сейчас выступает в АХЛ. Но мы помним, как он здорово играл в «Авангарде». Хочу пожелать ребятам, чтобы они воспользовались этим историческим шансом сыграть на Олимпийских играх», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.